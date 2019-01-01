النتائج المباشرة
الانتقالات

رسميًا - حسين عبد الغني يوقع لأهلي جدة

التعليقات()
الظهير الأيسر لأحد يعود مجددًا للأهلي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وقع حسين عبد الغني، الظهير الأيسر لفريق نادي أحد، على عقود انضمامه لصفوف نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن توقيع حسين عبد الغني، جاء بعد اتفاق بينه وبين عبد الله بترجي رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك بعد موافقة الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للأهلي، على ضم حسين عبد الغني خلال فترة الانتقالات الحالية.

اختيارات المحررين

اللاعب صاحب الـ41 عامًا، كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل الاحتراف في فريق نيوشاتل السويسري، ليعود للدوري السعودي من بوابة النصر السعودي عام 2009.

واحترف حسين عبد الغني في صفوف فريق فيريا البلغاري عام 2017، قبل العودة إلى السعودية في صفوف أحد مع بداية الموسم الحالي.

ويمتلك حسين عبد الغني مسيرة كبيرة مع المنتخب السعودي، حيث لعب 111 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف.

الموضوع التالي:
دي خيا: هذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي
الموضوع التالي:
ميسي يصل للهدف 400 في الدوري الإسباني
الموضوع التالي:
الحسن صالح يُحذر من الاستهانة بمنتخب تايلاند
الموضوع التالي:
تحليل| توتنهام ومانشستر يونايتد: اسمه دي خيا.. ديفيد دي خيا
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | توتنهام × مانشستر يونايتد
إغلاق