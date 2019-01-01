رسميًا - حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

حسام البدري يتولى تدريب منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وكانت النية قد اتجهت مؤخرًا إلى تولي إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، لتدريب الفراعنة قبل الاختلاف في وجهات النظر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي منذ قليل عن تولي البدري مهمة تدريب المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وكان أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قد رحل عن منصبه بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

وتم تكليف البدري بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.