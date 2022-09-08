رسميًا | حداد ممتد .. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا توفيت بعد 70 عامًا من تنصيبها على العرش

ألقت وفاة الملكة إلزيزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، بظلالها على الحياة الرياضية في المملكة، إذ تقرر إلغاء جميع المباريات خلال الفترة المقبلة.

وفاة الملكة في بالمورال:

الملكة إليزابيث الثانية توفت بحسب ما أعلن قصر باكنجهام، ظهر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، بعدما استمرت على العرش 70 عامًا.

وكانت الملكة قد خضعت خلال الأيام الماضية للإشراف الطبي في قصر بالمورال في أسكتلندا

وبحسب التقارير فإن إصابة الملكة بفيروس كورونا في فبراير الماضي، تسبب بعد ذلك في مضاعفات لها، أثرت على صحتها خلال الفترة الماضية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا هو سبب وفاتها أم لا.

توقف الحياة الكروية في بريطانيا:

المراسل الملكي كارل بروكتور أوضح أن قصر باكنجهام قرر فرض حالة حداد ممتدة على البلاد كافة، وإلغاء جميع الفعاليات الرياضية والسياسية والفنية.

ووفقًا لذلك فإنه تقرر تأجيل جميع مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي كان من المقرر أن تقام أيام 10 و11 و12 من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تمتد فترة الحداد في البلاد لمدة 12 يومًا، لكنه غير معلوم حتى هذه اللحظة ما إذا كانت ستعود الحياة لطبيعتها في البلاد بعد هذه الفترة أم لا.