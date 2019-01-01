رسميًا - حارس تشيلسي يعلن اعتزاله كرة القدم

روبرت جرين حارس مرمى وست هام السابق وتشيلسي الحالي يعلن اعتزاله كرة القدم بعد موسم واحد في صفوف البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الحارس الإنجليزي روبرت جرين لاعب وست هام السابق وتشيلسي الحالي عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

جاء هذا في بيان نشره جرين وأكد خلاله أن علاقته بلعب كرة القدم قد انتهت بنهاية الموسم المنصرم بقميص فريق تشيلسي.

وكتب جرين في بيانه: "بعد الليلة المذهلة في مدينة باكو قررت أن الآن هو الوقت الأمثل الذي أعلن فيه عن اعتزالي كرة القدم".

وأضاف: "أن أكون جزءًا من ذلك الفريق وأحقق لقب الدوري الأوروبي في نهاية مسيرتي هو شعور مهذل بالنسبة لي، لقد استمتعت بكل دقيقة لي هنا".

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وأكمل: "اريد أن اتوجه بالشكل لكل الأندية التي لعبت له والتي منحتني الفرصة لأقوم بما أحبه ولمنتخب إنجلترا الذي منحني شرف تمثيله".

جدير بالذكر أن جرين كان قد انضم لتشيلسي مطلع الموسم الجاري قادمًا من هدرسفيلد تاون ولم يخض ولو دقيقة واحدة مع البلوز في كل البطولات.