رسميًا .. جيسوس يرحل عن تدريب فلامنجو ويعود للبرتغال

جيسوس يعود إلى البرتغال

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، رحيل البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق والسابق للهلال السعودي.

وكان جيسوس قد قدم موسمًا رائعًا رفقة الزعيم السعودي، قبل رحيله بشكل صادم للجماهير الزرقاء.

وكشف الحساب الرسمي للنادي البرازيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رحيل المدرب البرتغالي.

وأكد النادي عبر بيانه على موقعه الرسمي، عقب اجتماع مع المدرب وأكد جيسوس أنه سيعود للبرتغال.

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وتوجد المدير الفني البرتغالي مع فلامنجو بكأس اليبرتادوريس 2019 والدوري البرازيلي في نفس العام وكأس السوبر البرازيلي 2020.

وأشارت تقارير عدة خلال الأيام الأخيرة إلى اقتراب جيسوس من تولي تدريب فريق بنفيكا البرتغالي.