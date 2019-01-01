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رسمياً | جيرونا يجدد تعاقده مع ياسين بونو

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الحارس يقضى موسم الثاني في صفوف جيرونا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

جدد الحارس المغربي، ياسين بونو، تعاقده مع نادي جيرونا الإسباني حتى صيف 2021.

الحارس المغربي الدولي البالغ 27 عامًا، يعد الخيار الأول للفريق، حيث شارك في 17 مباراة من أصل 19 في الدوري الإسباني الموسم الحالي، كما خاض 30 مباراة الموسم الماضي.

وجاء تجديد تعاقد بونو مع جيرونا لموسمين، عقب انضمامه لصفوف جيرونا في 2016، قادمًا من أتلتيكو مدريد الذي قضى داخل أسواره 4 مواسم، تخللها إعارة إلى ريال سرقسطة.

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وبدأ بونو ميسرته الاحترافية مع الوداد المغربي، حيث تدرج في صفوف الفريق من الشباب للفريق الأول، لينتقل لفريق العاصمة الإسبانية في 2012.

وتواجد بونو في قائمة المنتخب المغربي بكأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة بدور المجموعات.

وارتدى قميص أسود الأطلس في 14 مباراة دولية، آخرها أمام الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

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