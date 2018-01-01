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رسمياً - جون سيفوينتس هداف الدوري الإكوادوري رابع صفقات بيراميدز

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إدارة بيراميدز تعلن عن الصفقة الرابعة للفريق في الانتقالات الشتوية القادمة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز، حصوله على توقيع المهاجم الإكوادوري جون سيفوينتس، ليكون رابع صفقاته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة بيراميدز من قبل، عن تدعيم الفريق بخمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات القادمة، تم الكشف عن أربعة منهم حتى الآن.

ويعد مهاجم منتخب الإكوادور، هو الصفقة الرابعة للفريق، بعد التعاقد مع إيريك تراوري لاعب المقاصة، وعمرو مرعي لاعب النجم الساحلي، وحامد حمدان من غزة.

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المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، سجل 37 هدفاً مع فريقه ديبورتيفو كاتوليكا، في 42 مباراة احتل بهم صدارة هدافين الدوري الأكوادوري.

الجدير بالذكر ان بيراميدز، أعلن مساء اليوم، رحيل مهاجمه كارلوس إدواردو إلى صفوف بالميراس البرازيلي، بعد ستة أشهر قضاها في الفريق.

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