رسميًا .. جوليانو يعلن رحيله عن النصر السعودي

أعلن البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب فريق النصر السعودي، عن رحيله من صفوف فريقه اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اليوم هو آخر يوم له في صفوف العالمي.

جوليانو انضم لصفوف نادي النصر، في صيف 2018 قادمًا من فنربخشه التركي، ليقدم مستوى مميز مع العالمي خلال العامين الماضيين، قبل إعلانه الرحيل.

ونشر جوليانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

"أريد أن أشكر جميع عشاق النصر، على عامين من المشاعر العديدة التي عشناها سويًا، لقد فوز بالدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، وكان هذا الأمر مذهلًا، ولذلك لأسباب لا أريد الحديث عنها الآن، سأغادر النصر اليوم".

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، قد اتخذ قرارًا باستبعاد جوليانو من قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة حاليًا في قطر.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي مساء غدٍ الأربعاء، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك لتحديد المتأهل إلى دور النصف نهائي.

يأتي ذلك بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية، بين اقتراب رحيل جوليانو عن النصر، وانتقاله لصفوف نادي فنربخشه التركي، في صفقة انتقال حر.

I would like to thank all AlNassr fans for the 2 years of many emotions we had together . We won the League and a Super Cup and it was amazing ! For reasons that I don’t want to talk about right now I am leaving AlNassr today ..