رسميًا.. جوارديولا مدرب الشهر في البريميرليج

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يحصل على جائزة باركليز كمدرب الشهر عن شهر فبراير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فاز المدرب الإسباني بيب جوارديولا بجائزة مدرب باركليز لشهر فبراير بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المدير الفني قاد مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في أربع مباريات خلال الشهر الماضي، كان منها الفوز بنتيجة (6-0) على حساب تشيلسي.

بالإضافة إلى تحقيق الفوز على حساب أرسنال، ايفرتون وويست هام، حيث سجل الفريق السماوي 12 هدفا في البريميرليج.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وعاد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي مستفيدًا من فوزه على ىبورنموث وتعادل ليفربول أمام مضيفه إيفرتون.

وبعديدًا عن ما يخص البرميرليج، كان بيب جوارديولا قد حثث لقب كأس كاراباو بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح الأسبوع قبل الماضي.

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كما نجح في تحقيق الفوز على مضيفه شالكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.