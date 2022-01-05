رسميًا .. جمال علام رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم

فاز المرشح جمال علام وقائمته في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد بالجبلاية.

علام اكتسح منافسه محمد إبراهيم، إذ حصل على 109 صوتًا من أصل 116، مع وجود صوت واحد باطل.

وتضم قائمة علام كل من: خالد الدرندلي نائيًا للرئيس، وعضوية محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين ودينا الرفاعي.

الانتخابات أجريت في حضور أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، وكيني جون ماري؛ مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب محمد عبده؛ رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري.

يذكر أن مجلس علام هو أول مجلس منتخب بعد رحيل مجلس هاني أبو ريدة في 2019، على خلفية الخروج المخزي لمنتخب مصر من كأس أمم إفريقيا مصر 2019 من دور الـ16.

وطوال الفترة الماضية، اعتمد الاتحاد المصري على لجان مكلفة من قبل الاتحاد الدولي، تقوم على تسيير الأعمال.