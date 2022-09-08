رسميًا.. جراهام بوتر يخلف توخيل في تدريب تشيلسي

مدرب برايتون السابق نحو خطوة عملاقة في مسيرته

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي تعيين المدرب جراهام بوتر مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للألماني المقال توماس توخيل.

وبدأ بوتر مسيرته في السويد وبالتحديد في اكتشاف المواهب، ثم تدرج في الدرجات المختلفة للدوري السويدي حتى ترقى إلى الدوري الممتاز مع نادي أوسترسوند.

اللاعب الإنجليزي السابق والذي مثل أندية برمنجهام وستوك سيتي وساوثامبتون، انتقل بعد تجربته في السويد إلى تدريب سوانزي سيتي ومنه إلى برايتون أين قدم بداية موسم رائعة وجذب إليه الأنظار بشكل كبير.

تجربة بوتر في برايتون شملت 3 سنوات عبر عن نفسه فيها بأفضل شكل ممكن، لكن قيادته للفريق في أول ست جولات إلى التموقع في المركز الرابع جعل أنظار تشيلسي وملاكه الجدد برئاسة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي تنجذب إلى المدرب صاحب الـ 47 ربيعًا.

وحين كانت المشكلات تعصف بتوماس توخيل خصوصًا بعد الخسارة من دينامو زغرب، بات الطرح الذي يتحدث عن تولي جراهام بوتر مهمة تدريب البلوز منطقيًا للغاية، مع إفساح برايتون المجال له للتفاوض مع البلوز.

بوتر فخور.. وبويلي متحمس

وقال بوتر في أول تصريحاته عقب التوقيع الرسمي مع تشيلسي: "أنا فخور للغاية لتمثيل تشيلسي، هذا النادي الرائع، مستمتع بعقد تلك الشراكة مع تشيلسي والإدارة التي تتطلع للأفضل وآمل أن نجتمع بأسرع وقت ونعمل مع اللاعبين ونطور الثقافة التي يحبها مشجعونا ويفتخرون بها".

وأضاف: "أود أن أشكر أيضًا برايتون الذي منحني الفرصة، أتمنى الأفضل لكافة عناصره، وأنتظر دعمهم الذي لم ينقطع عني طوال فترتي في النادي".

من ناحيته، قال مالك تشيلسي تود بويلي: "نحن مسرورون للإعلان عن تعاقد تشيلسي مع بوتر، إنه مدرب أثبت نفسه في البريميرليج ويلائم رؤيتنا للنادي، ليس فقط بموهبته على الميدان وإنما بقدرته على جعل تشيلسي فريقًا ناجحًا، يملك تأثيرًا في كل مكان ذهب إليه، وأتطلع لدعمه هو وفريقه الفني خلال الأشهر والسنوات القادمة".

24 مليون يورو من أجل بوتر

فيما أفادت مصادر صحفية بالمبلغ الذي تكلفته إدارة تشيلسي للحصول على خدمات بوتر، بعد انطلاق الموسم بست جولات فحسب.

وقال سيمون ستون، صحفي "بي بي سي" إن تشيلسي عوّض برايتون بمبلغ 24 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات بوتر خلفًا لمدربه المقال توماس توخيل.