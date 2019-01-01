رسميًا | جاسم يجدد عقده مع الوصل الإماراتي

عبد الله جاسم مستمر مع الوصل حتى 2023

أعلن نادي الوصل الإماراتي تجديد عقد المدافع عبد الله جاسم صاحب الـ 22 عامًا حتى 2023.

جاسم لعب 16 مباراة في الموسم الجاري بواقع 1462 دقيقة كما شارك في 26 لقاء الموسم الماضي.

وذكر الامبراطور في بيان رسمي أنّ جاسم مستمر مع الفريق لأربع سنوات مقبلة بعد المستوى الكبير الذي أظهره خلال الفترة الماضية.

الوصل يستعد للسفر إلى السعودية لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الإثنين المقبل.

رسمياً: عبدالله جاسم يُجدد تعاقده مع الإمبراطور حتى 2023. pic.twitter.com/AyDHilaTSW — Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 23, 2019

جاسم أحرز هدفًا في مباراة الإياب والتي انتهت 2-2 والتي أقيمت في دبي وعقدت موقف الوصل.

الوصل يحتل المركز العاشر في الدوري الإماراتي برصيد 17 نقطة بعد 16 جولة.