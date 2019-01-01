رسميًا.. جاريث بيل لن يُعاقب على احتفاله المسيء أمام أتلتيكو مدريد

ريال مدريد يتلقى أخبارًا سارة قبل مواجهة برشلونة بعدم توقيع عقوبة على جاريث بيل بعد احتفاله أمام أتليتيكو مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا أن النجم الويلزي جاريث بيل لن يتعرض لأي عقوبة على خلفية احتفاله المسيء لجماهير أتليتيكو مدريد.

وكان جاريث بيل قد هُدد بعقوبة الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة بسبب إشارته البذيئة لجماهير أتليتيكو مدريد بعد هدفه في مرمى الروخيبلانكوس.

وكان جاريث بيل قد احتفل بحركة الذراع الشهيرة بعد تسجيل هدف ريال مدريد الثالث في شباك أتليتيكو مدريد في ديربي العاصمة الأخير.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

ومباشرة قتح الاتحاد الإسباني تحقيقًا بخصوص الواقعة عقب المباراة مباشرة من أجل الوقوف على ما قام به النجم الويلزي.

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وبعد حوالي أسبوعين من المباراة، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عدم توقيع أي عقوبة على جاريث بيل، واعتبار ما قام به مجرد حركة عفوية.