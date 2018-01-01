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كأس العالم للأندية

رسميًا - جاريث بيل الأفضل في مونديال الإمارات ولاعب العين يحصل على الكرة الفضية

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لاعب ريفر بليت حصل على الكرة البرونزية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الويلزي جاريث بيل؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، للحصول على جائزة الكرة الذهبية بكأس العالم الإمارات 2018، بعدما قاد فريقه للتتويج بطلًا للمونديال للمرة الثالثة على التوالي.

تتويج الملكي بطلًا جاء بعدما تغلب على العين الإماراتي برباعية، سجلها لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرخيو راموس ونادر يحيى "هدف بالخطأ في مرماه"، مقابل هدف وحيد للزعيم سجله تسوكاسا شيوتاني.

فيفا اختار بيل كأفضل لاعب بالمونديال بعد أدائه الرائع في البطولة، وقيادته للبلانكوس للتأهل للنهائي بثلاثيته "هاتريك" في مرمى كاشيما إنتلرز بقبل النهائي.

اختيارات المحررين

فيما وقع الاختيار على البرازيلي كايو؛ لاعب العين، للحصول على الكرة الفضية، والذي سجل هدفًا وحيدًا بالبطولة في مرمى ريفر بليت بنصف النهائي، بجانب ركلتي جزاء.

أما الكرة البرونزية فكانت من نصيب سانتوس بوري؛ لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، والذي سجل ثلاثة أهداف بالمونديال، كان آخرها هدفًا اليوم ضمن رباعية الريفر في مرمى كاشيما إنتلرز الياباني، ليحصل فريقه على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في العالم.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتوج بها الريال بطلًا للعالم، والثالثة على التوالي.

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