رسميًا .. جارسيا نصراوي

بدعم من خالد بن فهد وبعد مفاوضات شاقة وطويلة..

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، لتولي المسؤولية الفنية للفريق في الموسم المقبل.

العالمي كان قد أعلن بالأمس رحيل مدربه ميجيل أنخيل روسو، بعدما قاد الفريق لمدة ستة أشهر، نجح خلالها في الوصول به إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث النصر مع جارسيا عن العودة للمنافسة على البطولات بعد موسم صعب، ودعوا خلاله كافة المنافسات من دوري أبطال آسيا 2021 وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب عدم نجاحهم في حسم تأهلهم للنسخة المقبلة من البطولة القارية عبر الموسم المنقضي، وتظل أمامهم الفرصة في الموسم المقبل، حال التتويج باللقب أو احتلال الوصافة.

ماذا قال جارسيا ومسلي عن التعاقد؟

نقل الحساب الرسمي للنادي العاصمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة على لسان جارسيا، قال خلالها: "النصر مفردة مميزة، يتغير نطقها وشكلها في أي لغة لكن معناها ثابت، النصر طموح كل إنسان في هذه الحياة، منذ بدايات مسيرتي الكروية كان لي نصر مع أندية كبيرة، وسط جماهيرية كبيرة، وفي وسط لحظات حاسمة، فكيف وأن تكون مدربًا لنادٍ جعل من كلمة النصر اسمًا له، هذا أنا رودي جارسيا، وأنا هنا لننتصر".

ومن جانبه، وجه مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، الشكر للأمير خالد بن فهد، على دعمه للنادي، حتى التعاقد مع جارسيا.

وكتب رئيس النادي، عبر حسابه على "تويتر": "أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد".

وأضاف: "سيكون جارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق".

أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد ..



سيكون جارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق. #شكرا_بلا_حدود pic.twitter.com/AvYcf5MHHX — مسلّي آل معمر (@musalli9) June 28, 2022

من هو جارسيا؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

اقرأ أيضًا..

جول 11 | هزيمة الهلال التاريخية وهروب نجم .. لحظات فارقة في الدوري السعودي 2021-2022

"جارسيا لن يُكمل موسمًا واحدًا مع النصر" .. إعلامي رياضي يصدم جماهير العالمي

أسطورة النصر ومسؤول الاتحاد .. أبطال الجدل خارج الملعب في الدوري السعودي