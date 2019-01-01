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دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني

رسمياً | جاجو يفسخ تعاقده مع بوكا جونيورز

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@SectorBostero
رحلة كبيرة لجاجو بقميص الأزرق والأصفر

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، عن فسخ تعاقد متوسط الميدان الأرجنتيني، فرناندو جاجو، بالتراضي بين اللاعب والإدارة.

ويعد جاجو من أبرز اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية بوكا جونيورز في السنوات الأخيرة.

حيث أنضم لصفوف ريال مدريد، ثم روما وفالنسيا وفيلز سارسفيلد.

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وعاد جاجو لصفوف بوكا جونيورز في 2013، ليخوض 199 مباراة، ويحقق 9 ألقاب.

وشارك جاجو بقميص المنتخب الأرجنتيني ليحقق وصافة كوبا أمريكا 2007، و2015 وكأس العالم 2014.

ولم يخض اللاعب البالغ 32 عامًا، سوى 8 مباريات الموسم الحالي، حيث عانى بسبب تجدد الإصابة في الأونة الأخيرة.

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