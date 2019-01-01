رسميًا - تونس تلاقي العراق وديًا وعرض لمواجهة الأرجنتين

الجامعة التونسية كذلك تشكل لجنة لدراسة مقترح السوبر التونسي الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم إقامة مباراة ودية بين نسور قرطاج والمنتخب العراقي، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

تونس تأهلت إلى نهائيات كأس أفريقيا متصدرة جدول مجموعتها برصيد 12 نقطة، مقتسمة الصدارة مع مصر صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وحددت الجامعة السابع من يونيو المقبل موعدًا لودية أسود الرافدين، على أن تقام المباراة بتونس.

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الجامعة التونسية أكدت أنه سيتم إقامة مباراة ودية أخرى في الفترة من 11 وحتى 21 من يونيو، على أن يتحدد طرفها الآخر بعد إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا.

في إطار آخر، أكدت الجامعة أنها تدرس مقترحًا من إحدى الشركات الخاصة، لتنظيم مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين، على أن يتم تحديد موقفها بعد التشاور مع المدير الفني للنسور.

وفي سياق مختلف، قررت الجامعة تكليف لجنة لدراسة مقترح شركة خاصة بدبي، لتنظيم مباراة كأس السوبر التونسي الإماراتي، يجمع بين بطلي الدوري التونسي ونظيره الإماراتي عن موسم 2018-2019.