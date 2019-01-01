رسميًا - توقيع اتفاقية استضافة قطر للسوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

مواجهة قوية بين الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي

وقع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع نظيره حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على اتفاقية استضافة السوبر الإفريقي.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي العام الجاري بين الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية، والترجي الرياضي التونسي صاحب لقب دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى لتحقيق بطولة ثانية أمام الترجي التونسي القوي، في اللقاء المقرر إقامته في فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد اليوم الجمعة حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، مؤتمرًا بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، لتوقيع اتفاقية بطولة السوبر المقبلة.

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ومن المنتظر أن تعلن تفاصيل المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع الاتفاقية بين الطرفين، على أن يخوض الفريقين اللقاء في فبراير المقبل.