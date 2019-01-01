رسميًا.. توتنهام يفقد لوريس حتى 2020

هوجو لوريس يزيد من أوجاع توتنهام بغيابه عن الفريق للإصابة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد توتنهام رسميًا غياب حارسه الفرنسي هوجو لوريس عن الملاعب حتى بداية العام المقبل، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام برايتون.

واستبعد لوريس من قائمة المنتخب الفرنسي التي ستلعب مباراتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، قبل معرفة تفاصيل إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض لوريس لإصابة قوية أمام برايتون في المباراة التي خاضها السبيرز مساء السبت الماضي وانتهت بخسارة مذلة بثلاثة أهداف للا شيء.

وبعد خضوعه للفحوصات الطبية، تم تحديد الإصابة بخلع في مرفقه الأيسر، ما سيتطلب غيابه عن الملاعب لنحو شهرين ونصف، ليعود في يناير المقبل.

أهم المباريات في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات اليورو

ويعيش توتنهام فترة شك، ولا يحتمل فيها أي غيابات أخرى خاصة مع وجود شكوك حول إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لخلافه مع الإدارة وسوء النتائج.