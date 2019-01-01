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رسمياً | توتنهام يعلن رحيل ديمبيلي إلى الصين

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النجم البلجيكي فقد موقعه في تشكيلة سبيرز

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن توتنهام رسمياً انتقال لاعبه موسى ديمبيلي إلى الدوري الصيني، وتحديداً لصفوف فريق جوانزهو آر وإف خلال انتقالات الشتاء.

وابتعد ديمبيلي الموسم الحالي عن التشكيلة الأساسية للفريق بسبب توالي الإصابات وتفضيل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الثنائي هاري وينكس وموسى سيسوكو.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا رسمياً قال فيه إن ديمبيلي رحل إلى صفوف جوانزهو رسمياً، بانتظار فقط الموافقة الدولية على انتقال اللاعب.

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وأشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق أن الصفقة كلفت النادي الصيني ما يقارب 11 مليون جنيه استرليني دُفعت لسبيرز.

وكان ديمبيلي قد انضم لصفوف توتنهام في 2012 من فولهام، ولعب 250 مباراة بقميص سبيرز وسجل عشرة أهداف.

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