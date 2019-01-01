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رسميًا - توتنهام يعلن التعاقد مع سيسينيون من صفوف فولهام

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نادي توتنهام هوتسبير يعلن التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب راين سيسينيون من صفوف فولهام لمدة خمس سنوات.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي توتنهام هوتسبير اللندني عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي الشاب راين سيسينيون نجم فريق فولهام بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف الفريق فورًا ولمدة خمس سنوات.

وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة فسيسينيون قد انضم لتوتنهام مقابل ٢٥ مليون جنيه استرليني كانت قيمة العرض الأخير الذي قدمه السبيرز لفولهام.

ويلعب سيسينيون في مركز الظهير الأيسر وقدم مستويات مميز رفقة فريق فولهام في الموسم الماضي بذلك المكان حيث سجل هدفين وصنع ستة أهداف.

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ولم يكن فريق توتنهام هو الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب بحسب تقارير صحفية عديدة حيث ارتبط اسمه بأكثر من نادي إنجليزي آخر.

جدير بالذكر أن الصفقة هي الثانية فقط لصالح فريق توتنهام هذا الصيف بعدما ضم تانجاي ندومبيلي من ليون مقابل ٦٠ مليون يورو، في المقابل رحل عنه تريبيه ويورنتي ويانسن.

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