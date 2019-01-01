رسمياً.. توتنهام يعلن التجديد لموسى سيسوكو

سيبقى مع النادي اللندني حتى 2023

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد لاعب وسط الفرنسي موسى سيسوكو ليبقى معه لفترة طويلة.

صاحب الـ30 عاماً انضم لتوتنهام من نيوكاسل يونايتد، وأصبح مؤخراً من العناصر الأساسية بفريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

الموسم الماضي كان الأفضل لسيسوكو، حيث ساهم في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على جائزة الأفضل في سبيرز بناء على تصويت الجماهير.

وهو ما دفع إدارة النادي لتجديد عقده لمدة 4 سنوات، ليضمن استمراره مع سبيرز حتى عام 2023.

الفرنسي قال بعد التجديد:"أشعر بالفخر الشديد لبقائي مع توتنهام، لأن ذلك يعني ثقة النادي في قدراتي".

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وأضاف:"أتمنى أن يكون الجميع سعيداً بتوقيعي على عقد جديد، وأتمنى مساعدة المدرب وباقي أعضاء الفريق الذين تعلمت منهم الكثير".

يذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة ساوثامبتون غداً السبت، طمحاً في إنهاء سلسلة النتائج السيئة، بعد فوزه في مباراتين فقط هذا الموسم.