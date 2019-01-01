رسميًا | توتنهام يحدد موعد افتتاح ملعبه الجديد

بعد نحو موسمين، توتنهام يكشف موعد افتتاح ملعبه الجديد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي موعد افتتاح ملعبه الجديد بعد الانتهاء من الإنشاءات والاختبارات اللازمة.

توتنهام رحل عن ملعبه "وايت هارت لين" منذ مطلع موسم 2017-2018 ولعب في ويمبلي لمدة تصل إلى نحو موسمين.

وقال السبيرز في بيان رسمي إنّ أول مباراة على الملعب الجديد ستكون ضد كريستال بالاس يوم 3 أبريل المقبل في الدوري الإنجليزي.

We can confirm that the first @premierleague match in our new stadium will be against on Wednesday 3 April.#SpursNewStadium ⚪ #COYS — Hotspur (@SpursOfficial) March 17, 2019

وكانت تقارير صحفية تؤكد تأجيل افتتاح الملعب الجديد بسبب أزمة متعلقة بالمساحة خلف راية الركنية.

آخر مباراة لعبها النادي اللندني في "ويمبلي" جاءت ضد أرسنال وانتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ السبيرز خرج في موسم 2016-2017 دون أي هزيمة على أرضه قبل إعادة بناء ملعبه.