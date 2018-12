رسميًا | توتنهام يجدد عقد فيرتونخين

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند تمديد عقد يان فيرتونخين، مدافع الفريق، لعام إضافي لينتهي في 2020.

فيرتونخين امتلك عقدًا ينتهي في يونيو المقبل وكان يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ فيرتونخين مستمر مع الفريق حتى يونيو 2020.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020.