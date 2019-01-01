رسميًا - تغيير ملعب مواجهة الزمالك والمصري وموعدها

لجنة المسابقات تغير كذلك ملعب مواجهة الإسماعيلي والجونة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تعديلًا على موعد مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي وملعبها.

المباراة كان من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في 11 من إبريل الجاري، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة أن تنقل المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس، على أن تقام في اليوم نفسه في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً، دون حضور الجماهير.

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الفارس الأبيض يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، صاحب الوصافة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع بـ42 نقطة.

في الإطار نفسه، تم نقل مواجهة الإسماعيلي والجونة ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، ملعب الجيش بالسويس بدلًا من استاد السلام، على أن تقام بعد غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويحتل الدراويش المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ12 بـ31 نقطة.