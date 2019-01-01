رسميًا - تغيير ملعب مواجهة الزمالك والمصري وموعدها
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تعديلًا على موعد مواجهة الزمالك أمام المصري البورسعيدي وملعبها.
المباراة كان من المقرر أن تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في 11 من إبريل الجاري، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.
وقررت اللجنة أن تنقل المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس، على أن تقام في اليوم نفسه في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلًا من الثامنة مساءً، دون حضور الجماهير.
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الفارس الأبيض يتصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، صاحب الوصافة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع بـ42 نقطة.
في الإطار نفسه، تم نقل مواجهة الإسماعيلي والجونة ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، ملعب الجيش بالسويس بدلًا من استاد السلام، على أن تقام بعد غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
ويحتل الدراويش المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ12 بـ31 نقطة.
قد تعتقد في البداية أن إيريك ماكسيم أنقذ فريقه باريس سان جيرمان من تلقي هدف بعد إبعاده الكرة من على خط المرمى ⚽️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ أبريل ٢٠١٩
ولكن ما حدث العكس اللاعب حرم فريقه من تسجيل الهدف، ورد فعل مبابي قد يوضح ذلك😅 pic.twitter.com/mxs4fvv5tx