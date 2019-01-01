رسميًا - تغريم الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة بالدوري المصري

الدوري المصري يشهد إثارة كبيرة خلال الأسابيع الجارية

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عقوبات الأندية بعد انتهاء الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

إثارة كبيرة شهدها الأسبوع الثامن بين الأندية المتنافسة على المراكز المختلفة في ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الجميع أن يقدم الأفضل.

وجاء الغرامات على النحو التالي:

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

- توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

- إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي.

- كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري فريق الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيهًا.

- إيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيهًا.

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مباراة الأهلي وحرس الحدود

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود.

- إيقاف محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب الاعتراض.

- إيقاف حسن علي عبد الرازق لاعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة.