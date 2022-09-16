رسميًا .. تعيين "مهندس" صفقات برشلونة كمدير رياضي للنادي

ساهم في العديد من التعاقدت الهامة الأخيرة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الجمعة، عن تعيين الهولندي جوردان كرويف كمدير رياضي للنادي، ليبدأ مهمة جديدة في كامب نو.

صاحب الـ48 سنة هو نجل أسطورة برشلونة يوهان كرويف،وبدأ مسيرته بالنادي الكتالوني كلاعب في أكاديمية لاماسيا ولعب بالفريق الأول لفترة خلال مشواره.

كرويف الصغير عادي للنادي من جديد في 2021 للعمل في منصب المستشار، وأصبح منذ هذه الفترة أكثر انخراطًا في أمور الفريق الكروي منذ ذلك الحين ولذلك تمت ترقيته.

وقال برشلونة في بيان على الموقع الرسمي له:"نعلن أن جوردي هو المدير الرياضي الجديد لنا بعد التوقيع على عقد رسمي".

وأضاف:"لقد عمل بهذا المنصب بالفعل منذ 1 يوليو ولكن الآن حان موعد توقيعه على عقده كمدير رياضي للنادي".

وتابع:"لقد كان لاعبًا في النادي من 1993 و1996 وعاد مرة أخرى كمدير للمنطقة الدولية لقسم كرة القدم، ولعب دورًا رئيسيًا في أحدث فترتي انتقالات كعضو في اللجنة الرياضية".

جدير بالذكر أن جوردي كرويف ساهم في بعض صفقات برشلونة الأخيرة، وكان أبرزها ضم بيير أوباميانج من آرسنال في يناير الماضي، بالإضافة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جول كوندي وأندرياس كريستنسن.