رسمياً - تعيين كانافارو مدرباً للمنتخب الصيني

خطوة جديدة للمدافع الإيطالي السابق في الصين

اعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين فابيو كانافارو مديراً فنياً للمنتخب خلال الفترة القادمة.

كانافارو قرر الرحيل عن ناديه الحالي جوانجزو إيفنجراد، بعد نجاح المفاوضات مع المنتخب الصيني.

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ولم يتحدد حتى الآن موقف صاحب الـ45 عاماً، سواء كمدرب مؤقت تمهيداً لقدوم شخص آخر أو سيتم تعيينه بشكل دائم.

قدوم نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، يأتي بعد رحيل المدرب المخضرم مارتشيلو ليبي.

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ويستعد كانافارو لمباراته الأولى مع فريقه الجديد، عندما يلعب ضد تايلاند في كأس الصين 21 مارس الجاري.

ومن المحتمل أن يلتقي مع الفائز من أوزبكستان أو أوروجواي في النهائي.