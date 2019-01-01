رسميًا.. تعيين تين كات مديرًا فنيًا لاتحاد جدة حتى نهاية الموسم

اتحاد جدة يعين مدير فني جديد

أعلن اتحاد جدة السعودي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، بعد إقالة التشيلي لويس سييرا المدرب السابق بعد تراجع الأداء والنتائج.

وتولى محمد العبدلي، المدير الفني السعودي، تدريب الاتحاد خلال الفترة الأخيرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدير فني أجنبي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا منذ دقائق، عن التعاقد مع الهولندي تين كات لتدريب اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق للنتائج الإيجابية مرة أخرى.

تين كات مدرباً لكتيبة النمور 📝 pic.twitter.com/nArUEYatpE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 4, 2019

ونشر النادي تعاقده مع المدرب الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر في حال تقديم أداء ونتائج مميزة.

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ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي استعادة الأداء المميز والنتائج الإيجابية، من أجل تحسين مركزه ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.