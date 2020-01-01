رسميًا - تعديل موعد لقاء الأهلي والمصري بسبب مواجهة الزمالك والترجي

الزمالك يواجه الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي رسميًا المقرر لها الشهر الجاري.

وقام الاتحاد المصري بتعديل موعد اللقاء بين الأهلي والمصري بسبب لقاء الزمالك والترجي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم على النحو التالي: "قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق مباراة الاهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة 14 فبراير الجارى باستاد حرس الحدود لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف".

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وأضاف: "جاء قرار تأخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين".

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز، وتعزيز صدارته للبطولة من أجل الحفاظ على اللقب بالموسم الجاري.

وتعد مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي بين الأبرز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال تاريخه لما تحمله المواجهة من عراقة ومنافسة.