رسميًا - تعديل موعد قرعة كأس خادم الحرمين

القرعة كان محددًا لها 25 من الشهر الجاري

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تعديل موعد قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما كان من المقرر أن تقام في 25 من الشهر الجاري.

وتأتي الفرق المشاركة في دور الـ32 كالتالي: جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي والشباب.

يا الهلال.. أما آن الأوان؟!

وتقرر أن تقام القرعة في 26 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، في فندق ماريوت الرياض.

وحددت اللجنة الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل، موعدًا لإقامة مباريات هذا الدور.

يذكر أن التعاون صاحب لقب النسخة الماضية من كأس الملك، حيث تغلب على الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة، على ملعب الملك فهد الدولي.