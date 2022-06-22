رسميًا - تشيلسي يفترق عن المرأة الحديدية

مغادرة صانع قرار انتقالات تشيلسي بعد 12 عامًا في غرب لندن

أعلن نادي تشيلسي صباح اليوم الأربعاء، رحيل مارينا جرانوفسكايا المدير التنفيذي ومدير التعاقدات عن النادي بشكل رسمي.

مارينا جرانوفسكايا هي مدير تعاقدات تشيلسي خلال ال12 سنة الماضية وانضمت الآن للراحلين عن النادي، حيث أصبح المالك الجديد للبلوز تود بولي المدير الرياضي بشكل مؤقت.

وكشف موقع "جول" عن اقتراب رحيل جاي لورانس الرئيس التنفيذي، ويوجين تينينباوم مستشار رومان أبراموفيتش المالك السابق لتشيلسي.

ماذا سيحدث بعد ذلك على مستوى مجلس إدارة تشيلسي؟

سيتولى تود بولي منصب المدير الرياضي مؤقتًا ورئيس مجلس الإدارة، مع المزيد من التغييرات القادمة.

تركت جرانوفسكايا دورها الرسمي لكنها ستبقى في تشيلسي هذا الصيف لمساعدتها في الإشراف على سوق انتقالات البلوز لموسم 2022-23.

وجاء بيان مالك تشيلسي عبر الموقع الرسمي للنادي: "بصفتنا أوصياء على تشيلسي، نبدأ الآن في تنفيذ رؤيتنا طويلة المدى وخطتنا للنادي، وخلق تجربة رائعة لمشجعيه المتحمسين والمخلصين، ومواصلة التحدي للحصول على أعلى الألقاب بما يتماشى مع تاريخ تشيلسي".

وأضاف: "نشكر مارينا على سنواتها العديدة من الخدمة الممتازة للنادي ونتمنى لها كل التوفيق في مشاريعها المستقبلية".

واختتم البيان: "سيبقى رئيس النادي السابق بروس باك كمستشار أول للنادي بعد أن أثارت أفكاره إعجاب الملاك".

ومن الواضح أنه سيتم إعطاء صلاحيات أوسع لديفيد برنارد رئيس العمليات في فريق الكرة، وبيتر تشيك المستشار الفني في سوق الانتقالات.

من هي مارينا جرانوفسكايا؟

فازت جرانوفسكايا بجائزة أفضل مدير للنادي في كرة القدم الأوروبية عام 2021.

جرانوفسكايا عملت في تشيلسي منذ 2003، عندما اشترى أبراموفيتش النادي، حيث كانت مستشارًا للمالك الروسي، قبل أن تصبح جزءًا رسميًا من الإدارة التنفيذية في 2010.

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