رسمياً ..تشيلسي يعلن التجديد لكالوم هودسون أودوي

بعد سلسلة من الجدل حول مصير الجناح الشاب

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

وافق الجناح الشاب كالوم هودسون أودوي، على تجديد عقده والاستمرار لفترة أطول مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

أودوي تألق بشكل لافت منذ تصعيده للفريق الأول للبلوز، ليجذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية لضمه.

عقد أودوي القديم كان ينتهي في يونيو 2020، وبايرن ميونخ حاول استغلال الموقف وضمه في أكثر من مرة.

A new five-year deal for @Calteck10! 🖐 — FC (@ChelseaFC) September 19, 2019

الموقع الرسمي لتشيلسي كشف عن موافقة اللاعب، على التجديد للنادي لمدة 5 سنوات قادمة.

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وحسبما أكدت بعض التقارير الصحفية، فإن راتب أودوي الجديد مع تشيلسي سيصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

يذكر أن صاحب الـ18 سنة يستعد للظهور من جديد مع تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد، بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به الموسم الماضي.