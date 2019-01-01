رسمياً – تريزيجيه يتواجد في التشكيلة المثالية بالدوري التركي

جناح منتخب مصر يتوج موسمه مع قاسم باشا بطريقة رائعة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كلل محمود حسن تريزيجيه، موسمه الحالي مع فريقه قاسم باشا التركي بتواجد في التشكيلة المثالية، للدوري التركي الممتاز.

تريزيجيه صاحب الـ 24 عاماً، شارك مع قاسم باشا هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف البطولات، وسجل تسعة أهداف وصنع 10 آخرين.

وحضر لاعب الأهلي الأسبق، حفل توزيع جوائز الموسم في تركيا، وتواجد في التشكيل المثالي بالدوري، في مركز الجناح الأيسر.

ويحتل تريزيجيه المركز العاشر من جدول الدوري مع فريقه برصيد 38 نقطة، وبفارق الأهداف عن كونيا سبور صاحب المركز التاسع.

الحمدلله Iam happy to be with the best ones in 7️⃣✌🏼 pic.twitter.com/49Gifg2B6O — Mahmoud Trezeguet (@Trezeguet) May 2, 2019

ويستعد قاسم باشا لمواجهة فنربخشة، صاحب المركز الرابع عشر، في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري، يوم غد السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر ان اسم تريزيجيه ارتبط بالانتقال من الفريق التركي بنهاية الموسم الحالي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليون الفرنسي من المهتمين بضم اللاعب.