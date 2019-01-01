رسميًا - تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا للوحدة السعودي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الوحدة السعودي، رسميًا تنصيب تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق ورئيس هيئة الترفيه الحالي، رئيسًا فخريًا للنادي ورئيسًا لهيئة أعضاء الشرف.
كانت تقارير صحيفة قد رددت خلال الفترة الماضية رفض آل الشيخ عرض حاتم خيمي؛ رئيس الوحدة، بشأن تولي منصب شرفي في النادي إلا أن رئيس هيئة الترفيه قبل المنصب في الأخير.
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تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي #الوحدة
ورئيس هيئة أعضاء الشرف ..@Turki_alalshikh #ابو_ناصر_رئيس_الوحدة_الفخري pic.twitter.com/gpuIeCbBnP— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٤ مارس ٢٠١٩
رئيس الوحدة علق، كاتبًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرددها كل وحداوي: هذه ليلتي وحلم حياتي".
سيرددها كل وحداوي:— حاتم خيمي (@hatimk09) ٤ مارس ٢٠١٩
هذه ليلتي وحلم حياتي
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وأكد أعضاء النادي في أكثر من مناسبة أن تركي آل الشيخ هو الداعم الوحيد للفريق بالموسم الجاري، بعدما صعد مجددًا لدوري المحترفين.
وتحتل كتيبة خيمي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة، جمعتها من الفوز في عشر مباريات وخمسة تعادلات وسبع هزائم.
من يمكنه أن ينسى إحتفاله الشهير رفقة @Cityarabia 👕 "لماذا أنا دومًا"— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ مارس ٢٠١٩
أو احتفاله مع المنتخب الإيطالي 🇮🇹 بعد هدفه في مرمى ألمانيا بيورو 2012 💪
🔷 احتفال آخر ينضم لقائمة احتفالات بالوتيلي التي لن تُنسى، هذه المرة رفقة @OM_Arab في @Ligue1_Arab pic.twitter.com/v61AIrnOEo