رسميًا - تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا للوحدة السعودي

الوحدة يعيد آل الشيخ لساحة الرياضة السعودية من جديد بعد أن تمت إقالته من منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي، رسميًا تنصيب تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق ورئيس هيئة الترفيه الحالي، رئيسًا فخريًا للنادي ورئيسًا لهيئة أعضاء الشرف.

كانت تقارير صحيفة قد رددت خلال الفترة الماضية رفض آل الشيخ عرض حاتم خيمي؛ رئيس الوحدة، بشأن تولي منصب شرفي في النادي إلا أن رئيس هيئة الترفيه قبل المنصب في الأخير.

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تركي آل الشيخ رئيساً فخرياً لنادي #الوحدة

رئيس الوحدة علق، كاتبًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيرددها كل وحداوي: هذه ليلتي وحلم حياتي".

سيرددها كل وحداوي:



هذه ليلتي وحلم حياتي



❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️ — حاتم خيمي (@hatimk09) ٤ مارس ٢٠١٩

وأكد أعضاء النادي في أكثر من مناسبة أن تركي آل الشيخ هو الداعم الوحيد للفريق بالموسم الجاري، بعدما صعد مجددًا لدوري المحترفين.

وتحتل كتيبة خيمي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة، جمعتها من الفوز في عشر مباريات وخمسة تعادلات وسبع هزائم.