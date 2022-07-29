رسميًا | ترتيب البيت متواصل .. الأهلي يحمي مدافعه بعقد جديد

الأهلي هبط لدوري يلو لكن هذا لا يُوقف الإدارة عن تجديد عقود اللاعبين

واصل النادي الأهلي السعودي تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، خاصة على صعيد تجديد عقود لاعبيه المحليين، وذلك لحمايتهم من أطماع المنافسين خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي لم ينجح في تفادي المصير الأسود بنهاية الموسم الماضي وهبط إلى دوري يلو بعد إنهائه الموسم في المركز قبل الأخير، وقد جدد عقد مدربه روبرت سيبولدي ليقوده الموسم القادم.

من هو اللاعب الجديد الذي جدد عقده مع الأهلي؟

الفريق الجداوي أعلن رسميًا اليوم الجمعة تجديد عقد مدافعه السعودي عبد الباسط هندي حتى عام 2025.

وقد نشر حساب النادي على تويتر صورًا من توقيع اللاعب على عقده الجديد وعنون تغريدة الإعلان عن التجديد بـ "هنا الانتماء .. بدعمكم سنكون أقوى".

هندي أحد المدافعين الصاعدين في كرة القدم السعودية وكان يُتوقع أن يكون من الراحلين عن الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو، حيث سبق أن ارتبط بعدة أندية، لكنه في النهاية اختار الوفاء لقميص الراقي والقتال معه للعودة إلى دوري المحترفين.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات صيف 2022؟

الأهلي تعاقد مع الظهير الأيسر السعودي إبراهيم الزبيدي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الطائي.

النادي نجح بعدها في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سبق أن لعب لنيس الفرنسي، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث.

وقد أعلن أخيرًا تعاقده مع حارس المرمى رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتمديد.

نشاط الإدارة في الميركاتو الصيفي لم يقتصر فقط على الصفقات الجديدة بل كذلك تجديد عقود نجوم الفريق، حيث جدد الأهلي عقود هيثم عسيري ومحمد المجحد وزياد الجهني لعدة سنوات قادمة.