رسميًا | تراب يرحل عن باريس سان جيرمان ويعود إلى فرانكفورت

تعرف تفاصيل انضمام تراب إلى فرانكفورت الألماني

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي فرانكفورت إتمام التعاقد مع كيفين تراب، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

تراب كان معارًا الموسم الماضي مع فرانكفورت قبل العودة إلى سان جيرمان وتحقيق لقب كأس الأبطال بالفوز على رين.

وذكر النادي الألماني في بيان رسمي إتمام التوقيع مع تراب بعقد يمتد حتى 2024 بعد خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل.

وقال تراب في تصريح للموقع الرسمي: "بالطبع أشعر بالسعادة للعودة إلى فرانكفورت، لقد قدمنا موسمًا رائعًا العام الماضي ونتمنى تكراره خلال الموسم المقبل".

Nummer 1⃣ zwischen den Pfosten: Kevin Trapp bleibt ein Adlerträger 🦅❤️#Kevinwiederzuhaushttps://t.co/g72fWHnS8P — (@Eintracht) August 7, 2019

وبحسب التقارير الصحفية، فإن صاحب الـ 29 عامًا انضم إلى فرانكفورت مقابل 7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قبل الخروج أمام تشيلسي.