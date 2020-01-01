رسميًا - تحديد موعد انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يحدد موعد الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني (فيفا 20) لأول مرة.

وتسبب فيروس كورونا في توقف الأنشطة الرياضية حول العالم خلال الأشهر الماضية، وهو سبب في لجوء الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية في إطلاق هذه البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 9 مايو الجاري، لمدة 6 أيام وذلك بمشاركة لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وبعض محترفي الرياضات الإلكترونية بمشاركة 16 فريقًا.

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وتم رصد 10 ملايين دولار كجوائز خيرية في هذه البطولة سيتم التبرع بها لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة خلال الفترة المقبلة لمكافحة فيروس كورونا.

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وسيتم تقسيم البطولة إلى 4 مجموعات وسيتم تصعيد الأول والثاني والمواجهة بنظام الأكثر فوزًا من 3 مباريات، حيث سيلعب لاعبو الدوري السعودي في مواجهة بعضهما، والمحترفين في الألعاب الإلكترونية أمام بعضهما.

وأكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضيات الإلكترونية، أن هذه البطولة ستعيد بعض الحماس للجماهير الذين افتقدوه خلال الأشهر الماضية بسبب توقف النشاط الرياضي.