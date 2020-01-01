رسميًا .. تحديد مواعيد وملاعب مباريات دوري أبطال آسيا

تعرف على مواعيد وملاعب المباريات المتبقية بدوري أبطال آسيا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مواعيد وملاعب مباريات دوري أبطال آسيا 2020، والمقرر لها أن تستكمل في قطر.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق، عن استئناف مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، خلال الفترة من 14 إلى 3 أكتوبر المقبلين، على أن تقام مباريات دور المجموعات من 14 إلى 24 سبتمبر، وثمن النهائي من 26 إلى 27 سبتمبر، وربع النهائي 30 سبتمبر، ونصف النهائي 3 أكتوبر.

المزيد من الفرق

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جدول مواعيد المباريات المتبقية في المنافسة، كما تم تحديد أيضًا الملاعب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 5 أكتوبر.

الهلال حامل اللقب سيلعب مبارياته المتبقية على ملعب الجنوب، باستثناء مواجهته أمام شباب الأهلي دبي، التي ستُلعب على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

أخبار الأهلي اليوم | العويس يفتقد المجانين وأهداف لن تمل منها للسومة

ويلعب النادي الأهلي مبارياته على ملعب خليفة بالدوحة، باستثناء مواجهته أمام الاستقرار الإيراني على ملعب الجنوب، والنصر يخوض بقية مبارياته على ملعب جاسم بن حمد، وسيواجه العين الإماراتي على ملعب المدينة التعليمية.

التعاون سيخوض جميع مبارياته المتبقية على ملعب المدينة التعليمية، حيث يتصدر السكري مجموعته بعد تحقيق الفوز في أول مواجهتين بدوري الأبطال.