رسميًا | تحديد فترة غياب ديمبيلي بعد الإصابة أمام ليون

إصابة مباراة رايو فاييكانو تجددت أمام ليون مع ديمبيلي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني فترة غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تعرضه للإصابة أمام ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي سجل هدفًا في ليلة اكتساح ليون بخماسية لهدف ووصول البلوجرانا إلى ربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن ديمبيلي يعاني من كسر عضلي في في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر مما قد يبعده عن الملاعب بين 3 إلى 4 أسابيع.

ديمبيلي سجل 13 هدفًا مع برشلونة خلال الموسم الجاري بجميع البطولات.

وكان الفرنسي قد تعرض للإصابة في مباراة رايو فاييكانو إلى أنّه نزل في الدقيقة 70 أمام ليون لتتجدد الآلام مرة أخرى.

❗ ÚLTIMA HORA |Ousmane Dembélé té un trencament muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Coneix l'abast de la lesió 👉 https://t.co/55iOeLi134 pic.twitter.com/EzUmOn9IV7 — FC (@FCBarcelona_cat) March 14, 2019

برشلونة يحل ضيفًا يوم الأحد المقبل على ريال بيتيس في ملعب "بينتو فيامارين" بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر وجود فترة توقف دولي خلال الأسبوع المقبل والعودة للمباريات سيكون بنهاية مارس مما قد يجعل اللاعب جاهزًا في ربع نهائي دوري الأبطال.