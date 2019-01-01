رسمياً - تحديد رقم رامسي في يوفنتوس

المتجر الرسمي يجهز قميص اللاعب الذي سينضم رسمياً في الأول من يوليو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد يوفنتوس الإيطالي حصول لاعبه الويلزي الجديد آرون رامسي على الرقم 8، وذلك للاعب وسط البيانكونيري السابق كلاوديو ماركيزيو.

جاء ذلك عبر المتجر الرسمي للنادي الذي وضع اسم اللاعب بالرقم 8 على قميص الموسم الجديد.

وكان ماركيزيو قد غادر يوفنتوس الصيف الماضي، بعد أن كان لاعباً له منذ 2005، لينتقل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي.

هذا الرقم لم يكن لماركيزيو فقط، بل ارتداه أنتونيو كونتي المدرب السابق لليوفي ومدرب إنتر ميلان حالياً، بالإضافة إلى ماركو تارديلي المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري.

وسيصبح رامسي لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي في الأول من يوليو المقبل، بعد رحيله عن آرسنال في صفقة انتقال حر.