رسميًا: تأجيل مواجهة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة بسبب كورونا

تم تأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بين ليفربول وآرسنال، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف "الريدز".

ليفربول فقد جهود مدربه يورجن كلوب قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي بسبب الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، ثم ثبت بعد ذلك إصابة المدرب بيب ليندرز.

وتم إلغاء مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، والتي كانت مقررة يوم الخميس، حيث يواصل "الريدز" التعامل مع العديد من حالات الإصابة بسبب فيروس كورونا.

واضطر ليفربول إلى إغلاق مركز التدريبات في محاولة لوقف المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ماذا جاء في بيان التأجيل؟

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر بيانًا أكد فيه إعادة جدولة المباراة التي كانت مقررة على استاد الإمارات.

وجاء في البيان:"تم تأجيل مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس كاراباو بين آرسنال وليفربول، المقرر إقامتها يوم الخميس 6 يناير 2022، إثر طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا بين طاقم التدريب واللاعبين".

وأضاف: "نتيجة للتأجيل، تغير ترتيب المواجهات الآن، حيث تقام المباراة الأولى في أنفيلد يوم 13 يناير، ومن المقرر أن تقام المباراة أعيد ترتيبها (الإياب الآن) في ملعب الإمارات يوم 20 يناير".

ماذا حدث في ليفربول؟

بعد إلغاء جلسة تدريب ليفربول يوم الثلاثاء بسبب معاناة النادي من فيروس كورونا، أكد "الريدز" إغلاق مركز التدريبات الخاص به مؤقتًا.

ليفربول لعب المباراة ضد تشيلسي بدون تسعة لاعبين من الفريق الأول، مع فرصة لعودة لاعبين فقط ضد آرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وبالإضافة إلى الإصابات بفيروس كورونا، فقد ليفربول خدمات محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، حيث رحل الثلاثي للانضمام إلى منتخبات بلادهم استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقرر ليفربول مساء الثلاثاء تقديم طلب لتأجيل مواجهة آرسنال، ويبدو أن استجابة الاتحاد الإنجليزي كانت مثالية بالنسبة لهم. (طالع لمزيد من التفاصيل)

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