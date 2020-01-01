رسميًا .. تأجيل مواجهة نابولي وإنتر في الكأس

قرار بتأجيل مباراة إنتر ونابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

تقرر اليوم تأجيل مباراة إنتر ضد نظيره نابولي في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا والتي كان من المقرر أن تقام مساء الأربعاء.

جاء هذا عقب اجتماع وافق فيه النادي الميلاني ونظيره نابولي على تأجيل المباراة في ظل رغبتهم في خوضها بوجود جماهير بعد التدابير الوقائية الأخيرة.

وقررت الحكومة الإيطالية منع التجمعات الجماهيرية لمدة شهر للحد من خطر فيروس كورونا، وهو ما قد ينعكس على بقية مباريات الدوري الإيطالي.

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ويجري حاليًا اجتماع بين ممثلي الأندية الإيطالية لبحث الموقف واتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بالمؤجلات والمباريات المقبلة من الدوري.

وتملك الأندية خيار لعب المباريات بشكل طبيعي لكن دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة أو تأجيلها، وهو ما قد يتسبب في كارثة بنهاية الموسم بسبب المواعيد المتداخلة وبطولة يورو 2020.

وقال فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة: "يجب أن نحترم ونقدر معايير الصحة، كل البطولات ستستمر لكن خلف الأبواب المغلفة فقط".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة لن تدخل في ذلك الأمر من قريب أو بعيد، وأن القرار النهائي سيكون للأندية.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا، وعدة دول حول العالم مما تسبب في حالة ذعر كبيرة.