رسميًا - تأجيل مباراتي الأهلي أمام المصري والزمالك مع بيراميدز وكشف الموعد الجديد

منافسة قوية على الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراتي الأهلي أمام المصري والزمالك مع بيراميدز، بعد تأجيلهما بالدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة قد أكد على طلب الجهات الأمنية بتأجيل المباراتين لتعارضهم مع موعد استفتاء التعديلات الدستورية المقرر إقامته يوم 22 أبريل الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز لمدة 24 ساعة لإقامتها يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري بدلًا من يوم 22.

وتم تأجيل مباراة الأهلي من يوم 22 أبريل الجاري، حتى الخميس 25 من نفس الشهر، على ملعب الجيش بمدينة السويس.

ويذكر أن هناك صراع قوي بين الأهلي والزمالك على قمة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الحالي، حيث خطف الأحمر القمة في الجولة الماضية.