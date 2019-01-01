رسمياً .. تأجيل مباراة ليتشي وكالياري في الدوري الإيطالي لسوء الأحوال الجوية

تم تحديد الموعد الجديد للمباراة

تأجلت مباراة كالياري وليتشي، في الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي رسمياً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء الليلة، على ملعب فيا ديل ماري ولكنها تأجلت للغد بسبب شدة الأمطار.

وأجرى حكم المباراة موريزيو مارياني، بعض الاختبارات على أرضية الملعب للتأكد من صلاحية اللعب عليها، ولكن استمرت الأمطار بالهطول.

وتواجد الفريقان في الملعب، وبعد تأخير انطلاق المباراة 25 دقيقة، الحكم تحدث إلى قائدي الفريقين وأبلغهما بالوضع، ورفض الثنائي لعب المباراة.

سوء الأحوال الجوية في ليتشي، أدى إلى قطع الكهرباء وسقوط بعض الأشجار في ساحة انتظار السيارات، مما جعل الشرطة تقوم بغلق مداخل الساحة.

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وتشير التقارير إلى أن الأمطار ستهطل بشدة أكبر وتستمر خلال الساعات القادمة.

ويحتل ليتشي المركز الـ 17 من جدول الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل كالياري المركز الخامس برصيد 24 نقطة.