رسميًا .. تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023

التصفيات تقرر أن تقام بنظام التجمع كدوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

الاتحاد القاري يواصل اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي عند بعد، لمناقشة مصير البطولات والتصفيات المؤهلة للنهائيات.

اقرأ أيضًا | ضاعت الهيبة، الهلال افتقد الأمان .. ماذا قالت الصحف السعودية عن آخر مباريات لوشيسكو؟

وبالإجماع تقرر تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولتين إلى يونيو المقبل، على أن تقام بنظام التجمع، بعدما كان من المقرر أن تقام في مارس المقبل.

ويعد الاتحاد الآسيوي هو الوحيد بالعالم الذي يعتمد نظام التجمع لبطولاته منذ انتشار فيروس كورونا، إذ أقيمت المباريات المتبقية من النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بهذا النظام في العاصمة القطرية "الدوحة".

وكذلك تقرر أن تقام مباريات المجموعات في النسخة الحالية من دوري الأبطال بنظام التجمع، إذ قام عدد من الفرق المشاركة بالترشح لاستضافة مجموعتها، على أن يتم الإعلان عن البلاد الفائزة بالاستضافة خلال الفترة الحالية.

يذكر أنه بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال لُعبت خمس مباريات فقط لكل منتخب، ويتبقى خمس آخرين.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن أوزباكستان صاحبة الصدارة، فيما تحل سنغافورة بالمركز الثالث بسبع نقاط، تليها اليمن بخمس نقاط وأخيرًا فلسطين بأربع نقاط.

أما قطر فتتصدر المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة، تليها عمان بـ12 نقطة، ثم أفغانستان بأربع نقاط، ورابعًا الهند بثلاث نقاط، وخامسًا بنجلادش بنقطة وحيدة.

وبالمجموعة السابعة، تتواجد الإمارات في المركز الرابع بست نقاط، خلف فيتنام (11 نقطة)، ماليزيا (9 نقاط)، تايلاند (8 نقاط)، وتتذيل إندونيسيا المجموعة دون نقاط.