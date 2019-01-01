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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

رسمياً - بييلسا يعترف بالتجسس على منافسيه!

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Getty Images
الأرجنتيني لا يرى شيئاً مخالفاً للقانون فيما فعل..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

اعترف مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد في مؤتمره الصحفي بتجسسه على خصمه الأخير، بل على جميع الخصوم التي واجهها!

 

وقال بييلسا:"لقد راقبت كل الخصوم الذين لعبنا ضدهم وشاهدت تدريبات كل الخصوم قبل أن نواجههم".

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وأضاف:"ما فعلته ليس مخالفاً للقانون بالتأكيد، إذا راقبت شيئاً بدون تصريح من الأشخاص المرتبطين بالأمر نسمي ذلك تجسساً".

وأوضح:"لا يمكنني قول أنه الشيء الصحيح لفعله، ولكني سأحاول توضيح أني لم أملك أي نوايا سيئة".

ويحتل ليدز صدارة الدوري، وسط توقعات أشاعت استقالة بييلسا اليوم رداً على اتهامه بالتجسس، ولكن هذا لم يحدث.

 

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