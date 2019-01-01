رسمياً - بييلسا يعترف بالتجسس على منافسيه!

الأرجنتيني لا يرى شيئاً مخالفاً للقانون فيما فعل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعترف مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد في مؤتمره الصحفي بتجسسه على خصمه الأخير، بل على جميع الخصوم التي واجهها!

وقال بييلسا:"لقد راقبت كل الخصوم الذين لعبنا ضدهم وشاهدت تدريبات كل الخصوم قبل أن نواجههم". اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأضاف:"ما فعلته ليس مخالفاً للقانون بالتأكيد، إذا راقبت شيئاً بدون تصريح من الأشخاص المرتبطين بالأمر نسمي ذلك تجسساً".

وأوضح:"لا يمكنني قول أنه الشيء الصحيح لفعله، ولكني سأحاول توضيح أني لم أملك أي نوايا سيئة".

ويحتل ليدز صدارة الدوري، وسط توقعات أشاعت استقالة بييلسا اليوم رداً على اتهامه بالتجسس، ولكن هذا لم يحدث.