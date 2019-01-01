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رسميًا - بينيتيز يغادر نيوكاسل يونايتد

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Getty
نادي نيوكاسل يونايتد يعلن عن رحيل رافاييل بينيتيز عن صفوف الفريق بعد الفشل في التوصل لاتفاق حول العقد الجديد.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف نادي نيوكاسل يونايتد عن فشله في تمديد تعاقده مع مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب الفريق في المواسم الأخيرة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أنه حاول التواصل مع المدير الفني والتوصل لاتفاق معه من أجل الاستمرار رفقة الفريق.

وكتب النادي في البيان: "من المحبط للغاية بالنسبة لنا أن نعلم أن المدير الفني رافاييل بينيتز سيغادر نيوكاسل بنهاية عقده الجاري بالـ 30 من يونيو".

وأضاف: "لقد عملنا بشكل قوي للغاية في الفترة الماضية من أجل تمديد تعاقده لمدة طويلة، لكن ذلك لم ولن يحدث، لم يكن الوصول لاتفاق معه ومع ممثليه ممكنًا".

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واختتم: "فريق العمل الخاص برافا باكو دي ميجيل، ومورينيو وأنتونيو جوميز بيريز وميكيل أنتيا سيغادرون النادي أيضًا في الـ 30 من الشهر".

جدير بالذكر أن فريق نيوكاسل كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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