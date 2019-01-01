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الدوري المصري الممتاز

رسمياً – بيراميدز يضمن المشاركة الأفريقية الموسم القادم

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بيراميدز سيشارك في أحد البطولات الأفريقية الموسم القادم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ضمن بيراميدز والأهلي، أحد المراكز الثلاثة الأولى في الدوري هذا العام، بعد فوز الأخير على حساب المصري مساء اليوم.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً على حساب المصري بهدفين دون رد مساء اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري.

وبعد فوز الأهلي، ارتفع رصيده إلى النقطة 61 وبفارق نقطتين عن بيراميدز، ليتأكد صعوبة لحق أقرب فريق لهما وهو المصري.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة وحيدة، كي يلحق بالثنائي، ويشارك في البطولات الأفريقية الموسم القادم.

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ويشارك أصحاب المراكز الأول والثاني في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب صاحب المركز الثالث وبطل الكأس في بطولة الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة بعد لعب 29 مباراة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 27 مباراة.

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