رسمياً - بيتيس يعلن تفعيل خيار الشراء في عقد لو سيلسو

لاعب الوسط الأرجنتيني يعتبر هو الهداف الأول للفريق

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، تفعيل خيار الشراء في عقد لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

اللاعب انضم لبيتيس قادماً من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وتألق بشكل لافت مع الفريق ليصبح من عناصره الأساسية.

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وهو ما دفع بيتيس لشراء اللاعب بشكل نهائي، بدفع مبلغ وصلت قيمته 30 مليون يورو، وفقاً لما أكدته العديد من التقارير الصحفية.

ووقع لو سيلو بناء على التعاقد الجديد مع النادي الإسباني حتى عام 2023، بعد نجاحه المبهر في فترة الإعارة.

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ويغلق بذلك بيتيس الباب أمام العديد من الأندية الكبيرة التي كانت تطمح في الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني.

يذكر أن لو سيلسو لعب 40 مباراة مع بيتيس هذا الموسم، سجل خلالهم 15 هدف وصنع 4 آخرين، ليصبح هداف الفريق الأول بجميع البطولات.